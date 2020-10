Certificati Anagrafici a Reggio Calabria: ampliato il Progetto “Il Comune sotto casa”

30 Settembre 2020 14:12

Reggio Calabria: l’iniziativa, attuata mediante la collaborazione della Fit, si pone in continuità con il progetto il “Comune sotto casa”

E’ stata stipulata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e la FIT – Federazione Italiana Tabaccai che prevede la possibilità per i cittadini di Reggio Calabria di poter richiedere l’estrazione e la stampa, presso le ricevitorie di qualsiasi tabaccaio abilitato, di certificati anagrafici al momento emessi esclusivamente a cura degli uffici comunali competenti. E’ un’iniziativa al “servizio del cittadino” a favore in particolare di quanti sono spesso impossibilitati ad utilizzare le risorse della rete internet o a raggiungere con facilità gli uffici del Comune. L’iniziativa – attuata mediante la collaborazione della Fit – si pone in continuità con il progetto il “Comune sotto casa”, attuata negli anni scorsi dalla società comunale Reges spa, che aveva dato la possibilità di poter pagare per la prima volta alcuni tributi direttamente presso le ricevitorie.