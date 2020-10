Caro voli in Sicilia: Alitalia si aggiudica voli in continuità territoriale da Comiso, tariffe agevolate per residenti

1 Ottobre 2020 13:22

Caro voli in Sicilia. È Alitalia la compagnia aggiudicataria dei voli in continuità territoriale che opereranno tra Comiso, Roma e Milano Malpensa. 46 i milioni di euro complessivamente stanziati per consentire tariffe agevolate per i residenti

“Esprimiamo soddisfazione per l’avvenuta aggiudicazione del bando per i voli in continuità territoriale dall’aeroporto di Comiso, da e verso Roma e Milano Malpensa. Una misura a cui il governo Musumeci ha iniziato a lavorare già tre anni fa, con l’allora ministro Delrio, recuperando 30 milioni di euro appostati nel 2016 nel bilancio dello Stato grazie a un emendamento del deputato Nino Minardo”. Così l’assessore siciliano alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando l’aggiudicazione, da parte di Alitalia, dei voli in continuità territoriale da Comiso.

“Il Governo regionale ha stanziato, dal canto suo, 16 milioni di euro quale cofinanziamento per consentire voli a tariffe agevolate per i residenti in Sicilia. La Regione Siciliana, compartecipando alla continuità territoriale, assicura così per tre anni una soluzione che contribuirà a lenire le difficoltà e il caro aerei nei collegamenti fra l’Isola e il resto d’Italia. Sono convinto che Alitalia saprà qualificare il servizio per come merita“, ha concluso Falcone.