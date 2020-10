Calciomercato Juventus – Per Chiesa servono 60 milioni: pronte 3 cessioni importanti

1 Ottobre 2020 10:49

La Juventus studia l’assalto a Federico Chiesa, la Fiorentina chiede una cifra vicina ai 60 milioni: i bianconeri pronti ad ottenere un importante tesoretto attraverso alcune cessioni

Il calciomercato si avvia verso il rush finale e la Juventus studia l’ultimo colpaccio per chiudere in bellezza una sessione piuttosto complicata per finanze e tempistiche, ma che potrebbe rivelarsi ugualmente fruttuosa. Nelle prime uscite stagionali, i bianconeri sono apparsi poco pericolosi in attacco, soprattutto non hanno avuto grande supporto dagli esterni che nel 3-5-2 di Pirlo hanno il compito di far male anche in zona offensiva. Per questo motivo il ds Paratici studia il modo di arrivare a Federico Chiesa, talentuoso esterno della Fiorentina. La società toscana, nella figura del presidente Rocco Commisso, appare irremovibile dalla richiesta di almeno 60 milioni per il gioiellino già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini. Cifra che al momento i bianconeri non possono spendere, se non al netto di qualche cessione. Il tesoretto per arrivare a Chiesa potrebbe arrivare da tre cessioni di giocatori anche di un certo calibro, ma finiti indietro nelle gerarchie di Andrea Pirlo come Douglas Costa, Khedira, Rugani e De Sciglio.