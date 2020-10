Calcio a 5, nuovo arrivo alla Siac Messina: tesserato il pivot Walter Giordano

30 Ottobre 2020 22:39

La Siac Messina annuncia ufficialmente un nuovo arrivo: tesserato il pivot Walter Giordano

La Siac Messina si rinforza prima della sfida casalinga di domani pomeriggio (sabato 31 ottobre, ndr) contro il Futsal Regalbuto, valida per la terza giornata del campionato di A2 di calcio a 5, tesserando il pivot Walter Giordano, prelevato, a titolo temporaneo, dalla Pgs Luce di serie B. Il giocatore peloritano, classe ‘97, si è formato come calcettista nello Sporting Peloro ed ha militato poi in C1 con Sport Club Peloritana, Mortellito e Meriven C5 ed con il Domenico Savio in C2. In avvio di stagione, ha disputato due partite con la maglia della Pgs Luce, realizzando altrettante reti.

“Sono felice di trovarmi in A2, categoria importante ed impegnativa – queste le prime parole di Giordano – affronteremo sempre formazioni forti ed attrezzate. Ho molta voglia di migliorare, crescere e confrontarmi con avversari di elevato valore”. Fai parte di un gruppo dall’età media bassa. “Conoscevo già alcuni ragazzi, con gli altri ci siamo subito presentati in campo. Visti i tanti giovani in squadra, occorrerà qualche partita per ambientarci in questa competitiva realtà, ma sono convinto che metteremo la massima intensità in ogni gara”.

La dirigenza della Siac “ringrazia la società Pgs Luce per la disponibilità dimostrata nel concludere positivamente la trattativa”. Per quanto riguarda l’organico dei biancazzurri, hanno svolto regolarmente la rifinitura al “PalaRescifina”, oltre a Giordano, il portiere spagnolo Alberto Fernandez Dominguez ed il laterale egiziano Ahmed Abdelbaky, per cui appare certa la loro disponibilità nel match contro la compagine ennese. L’incontro Siac Messina-Futsal Regalbuto, che si giocherà, a porte chiuse, al “PalaMili”, verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina facebook della Siac (ore 15.25).