29 Ottobre 2020 18:05

Calcio a 5, ufficiale il rinvio del match tra Real San Giuseppe e Meta Catania Bricocity: positivi al Covid nel club campano

“La Divisione Calcio a 5 ha ufficializzato il rinvio della gara tra Real San Giuseppe vs Meta Catania Bricocity programmata per Sabato 31 ottobre alle ore 18:30. Questo per la positività al Covid-19, nonostante l’ennesimo tampone, di alcuni tesserati del Real San Giuseppe”. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del club siciliano.