Calcio a 5, sconfitta per la Siac Messina contro la New Taranto: finisce 5-2

25 Ottobre 2020 11:49

Siac Messina sconfitta dalla New Taranto per 5-2: racconto del match, tabellino, risultati di giornata e classifica

Una prestazione positiva non è bastata alla Siac Messina per evitare la sconfitta sul campo della New Taranto, che si è imposta con il punteggio di 5-2 nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Padroni di casa in vantaggio al 5’ con Di Pietro, che sfrutta un’incertezza difensiva degli avversari. Trascorrono sei minuti per il raddoppio firmato da De Risi. Orgogliosa è la reazione dei peloritani, che riequilibrano la situazione in 30”. Al 17’35” Adrian Gonzalez Varela dimezza le distanze con un millimetrico rasoterra, poi, pochi istanti dopo (18’05”), serve ad Aleandro La Rosa l’assist del 2-2. Galvanizzati dal pareggio, i biancazzurri sfiorano il sorpasso, quando il destro di Antonio Colavita coglie il palo. Ad inizio ripresa, i pugliesi si riportano, però, avanti grazie alla spettacolare rete di Lacatena. Con il trascorrere inesorabile del tempo, sfruttano le maggiori rotazioni per assicurarci il successo con i gol di Solidoro e ancora Di Pietro. Da segnalare, altri tre “legni”, colpiti due dalla New Taranto ed uno, nel finale, da Andrea Nicolosi per la Siac. Nel prossimo turno, la squadra dello Stretto ospiterà il Regalbuto, che ha battuto di misura (1-0) il Cataforio.

GIOVANILE: La Divisione Calcio a 5 ha comunicato che “l’inizio del torneo Under 19 nazionale è posticipato a domenica 8 novembre. Presto sarà formalizzata la composizione dei gironi, che, per quanto possibile, sarà modulata su base regionale e con un numero di partecipanti non elevato. La Divisione si riserva, inoltre, di definire, in considerazione dell’evolversi della situazione sanitaria, differenti modalità organizzative e delle formule relative alla disputa dei playoff e della Coppa Italia di categoria o eventuali altre iniziative”.

TAB. NEW TARANTO-SIAC MESSINA 5-2 (2-2 p.t.)

MARCATORI: 5’ e 10’ st Di Pietro; 11’ De Risi; 17’ Varela; 18’ La Rosa; 2′ st Lacatena; 16′ st Solidoro;

NEW TARANTO: Ventimiglia, Lacarbonara, Loconte, Solidoro, Salvo, De Risi, Masiello, Da Silva, Lacatena, Pozzovivo, Di Pietro, Bianco. All. Reale.

SIAC MESSINA: Venuto, La Rosa, Varela, Piccolo, A. Colavita, Bruno, Nicolosi, Farinella, Colavita L., Di Rosa, Fernandez. All. D’Urso.

ARBITRI: Lamanuzzi di Molfetta e Costrino di Termoli (cronometrista Palmisano di Taranto).

RISULTATI 2^ GIORNATA SERIE A2 (girone D): Città di Melilli-Orsa Viggiano 3-2; Bernalda-Gear Piazza Armerina 5-6; Città di Cosenza-FF Napoli rinv.; Futsal Polistena-Bovalino 6-1; Regalbuto-Cataforio 1-0; New Taranto-Siac Messina 5-2.

CLASSIFICA: New Taranto e Città di Melilli 6; Futsal Polistena 4; Città di Cosenza, Regalbuto, Bernalda e Gear Piazza Armerina 3; Orsa Viggiano 1; FF Napoli, Siac Messina, Cataforio e Bovalino 0.