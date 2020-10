Calcio a 5, Futsal Polistena travolgente: battuto 6-1 il Bovalino

25 Ottobre 2020 11:55

Calcio a 5, una Futsal Polistena travolgente batte agilmente il Bovalino per 6-1: il racconto del match e il tabellino

FUTSAL POLISTENA-BOVALINO CALCIO A 5 6-1

FUTSAL POLISTENA: Martino, Arcidiacone, Creaco, Fortuna, Diogo, Multari, Dentini, Minnella, Maluko, Juninho, Vinicius, Macrì. Allenatore: Giuseppe Molluso.

BOVALINO CALCIO A 5: Matheus, Crivi, Casagrande, Simone Martino, Gallinica, Errante, Badalamenti, Scordino, Reale, Gelonese, Federico. Allenatore: Giovanni Venanzi.

ARBITRI: Cannistrà di Catanzaro e Lupo di Palermo. CRONO: Saccà di Reggio Calabria.

MARCATORI: 4’01’’ pt Diogo (FPO); 4’26’’ Arcidiacone (FPO); 15’51’’ Juninho (FPO); 17’41’’ Maluko (FPO); 19’11’’ Minnella (FPO); 16’15’’ st Arcidiacone (FPO); 19’04’’ Gallinica (BO).

NOTE: Ammoniti Creaco (FPO); Gallinica (BO), Benavoli (BO), Crivi (BO).

Vittoria netta e convincente quella ottenuta ieri dal Futsal Polistena al termine della sfida valida per la seconda giornata del girone “D” di Serie A2. La squadra di mister Pino Molluso è riuscita ad avere la meglio sul Bovalino Calcio a 5 con il risultato di 6-1, dopo una partita mai in discussione. Basti pensare che la prima frazione di gioco si è chiusa sul 5-0 per i bianconeri, andati in rete, in ordine cronologico, con Diogo, Arcidiacone, Juninho, Maluko e Minnella. Anche nella ripresa, Martino e compagni non hanno corso alcun rischio. Anzi, a circa quattro minuti dal termine Arcidiacone sigla la sua doppietta personale e porta a sei le marcature dei locali, mentre a 56 secondi dalla fine Alessandro Gallinica realizza il gol della bandiera amaranto sugli sviluppi di un tiro libero e riceve gli applausi dei suoi ex tifosi. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, il Futsal Polistena è atteso da un altro derby, questa volta contro il Cataforio