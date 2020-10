Calabria, positivo al Coronavirus il Sindaco di Botricello: “sto bene, ma devo restare in quarantena”

30 Ottobre 2020 11:44

Il Sindaco Michelangelo Ciurleo tranquillizza i suoi concittadini di Botricello: “guiderò il Comune anche da casa”

“Cari cittadini, vi devo comunicare purtroppo una notizia poco piacevole. Dopo aver effettuato il tampone, sono risultato positivo al Covid-19. Sto bene, non alcun problema particolare, però sarò costretto a stare in quarantena. Continueremo a guidare questo Comune anche da casa con l’aiuto e la collaborazione di tutta la squadra che finora ha guidato questo Comune”. A comunicarlo tramite il proprio account Facebook è il sindaco di Botricello (provincia di Catanzaro), cardiologo in pensione, Michelangelo Ciurleo. “Questo virus – ha spiegato – è insidiosissimo, io non riesco a capire dove l’ho preso” perché “anche se ricevo molta gente, faccio visite, vado in giro, ho sempre indossato la mascherina, l’igienizzante”. Poi il sindaco ha concluso: “Usciremo da questa battaglia e continueremo a stare insieme per il bene del nostro paese”.