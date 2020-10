Calabria: l’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone confermato Presidente della CEC

1 Ottobre 2020 12:53

L’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, è stato confermato come Presidente della Conferenza Episcopale Calabra

Questa mattina, durante i lavori della Conferenza Episcopale Calabra, l’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, è stato confermato come Presidente della Conferenza Episcopale Calabra. L’elezione è avvenuta nella sede del Seminario Regionale San Pio X di Catanzaro, alla presenza dei Vescovi delle diocesi di Calabria. Mons. Bertolone, dopo la presidenza dell’Arcivescovo Mons. Salvatore Nunnari, era stato eletto per la prima volta il 3 settembre del 2015. Il Presule, nato a San Biagio Platani, 17 novembre 1946, mons. Bertolone è stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1975 nella Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri. Nominato vescovo di Cassano allo Jonio da Papa Benedetto XVI il 10 marzo 2007, ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 3 maggio 2007 dal cardinale Tarcisio Bertone. Nominato arcivescovo di Catanzaro-Squillace il 25 marzo 2011, ha preso possesso della sede il 29 maggio 2011. All’Arcivescovo Mons. Bertolone gli auguri per un buon servizio alla regione ecclesiastica Calabria.