Calabria: investiti 74 milioni di euro per la linea ferroviaria Cosenza-Catanzaro

24 Ottobre 2020 11:11

L’utilizzo dei finanziamenti renderà pienamente funzionale la tratta ferroviaria che attraversa diversi centri urbani delle aree interne delle due provincie di Cosenza e Catanzaro

La giunta regionale ha approvato su proposta dell’assessora alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, lo schema di convenzione tra ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Regione Calabria e Ferrovie della Calabria S.r.l. per la realizzazione degli interventi sulla linea ferroviaria a scartamento ridotto di proprietà regionale che collega le città di Cosenza e Catanzaro, per un importo complessivo €74.860.000.

La convenzione, che verrà successivamente sottoscritta dalle parti, contiene un piano di investimento per l’utilizzo dei finanziamenti finalizzati a rendere pienamente funzionale la tratta ferroviaria che attraversa diversi centri urbani delle aree interne delle due provincie di Cosenza e Catanzaro, in coerenza con le nuove vincolanti esigenze normative in termini di sicurezza del trasporto ferroviario.