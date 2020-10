Boca Nuova Melito, ufficiale l’arrivo dell’argentino Serafin Roberi Vota

24 Ottobre 2020 14:30

Boca Nuova Melito, nota ufficiale: arriva l’argentino Serafin Roberi Vota

Il Boca Nuova Melito ADMO ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Serafin Roberi Vota, argentino classe ’97, lo scorso anno in forza all’Isola Capo Rizzuto.

Cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central, prima di approdare lo scorso anno in Calabria ha militato in Francia con il Le Touquet e in Spagna nel Deportivo Pinzon. Giunto nel club crotonese a settembre 2019, partendo spesso dalla panchina ha comunque messo a segno 4 reti, la prima delle quali proprio allo stadio “Pellicanò” nel match terminato 1-1 tra Bocale e Isola. Subentrando ad inizio ripresa, firmò il gol del pareggio al primo pallone toccato, sfiorando la doppietta e mostrando lampi di classe pura. Vota sarà a disposizione di mister Laface per l’impegno di domenica contro il Cotronei

A Serafin diamo il benvenuto nel Boca Nuova Melito ADMO! Per un attaccante che arriva, ce n’è uno che saluta: si conclude dopo soli due mesi l’esperienza di Joel Nunez Mastroianni in biancorosso; il gigante argentino ha fatto ritorno nel Lazio dove proseguirà la sua stagione. A Joel auguriamo le migliori fortune e di ottenere i successi che merita.