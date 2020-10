Bando per la gestione dello stadio Scoglio: l’Fc Messina presenta l’offerta

30 Settembre 2020 13:10

L’unica offerta al bando per la gestione dello stadio Scoglio sarebbe dell’Fc Messina

E’ stata presentata una domanda di partecipazione da parte del FC Messina al bando di gara, con scadenza alle ore 9 di oggi, mercoledì 30, per l’affidamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, concernente la concessione per la conduzione, gestione e messa a norma dell’impianto sportivo “Stadio F. Scoglio” con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli atti di gara. La durata della concessione è di 30 anni, per un valore totale stimato in 300.000,00 euro. Le operazioni di gara proseguiranno dopo la nomina dei componenti della Commissione, che secondo quanto previsto dalle norme può avvenire esclusivamente dopo la presentazione delle offerte.