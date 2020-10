Falcomatà chiude la campagna elettorale nella nuova piazza del Waterfront: “in 6 anni abbiamo restituito onore e orgoglio a Reggio, adesso ci serve un secondo tempo per continuare a cambiare la città” [FOTO]

2 Ottobre 2020 19:23

Ballottaggio Reggio Calabria, Falcomatà chiude la campagna elettorale nella nuova piazza del Waterfront: “chiudiamo idealmente qui i nostri 6 anni, serve un secondo tempo per continuare a cambiare la città”

Il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà chiude la campagna elettorale per il ballottaggio del 4 e 5 ottobre contro il candidato del Centro/Destra Nino Minicuci, nella nuova piazza del Waterfront. “Chiudiamo idealmente qui i nostri 6 anni di amministrazione comunale– afferma Falcomatà- serve un secondo tempo per continuare a cambiare la città”. “Abbiamo il dovere di difendere la nostra città da coloro che vogliono imporre le cose e le azioni -sottolinea- noi abbiamo una visione chiara di amministrazione ed in questi anni abbiamo restituito onore e orgoglio a Reggio Calabria. Andiamo a vincere!”.