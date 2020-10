Attacco nella cattedrale di Notre Dame a Nizza: “almeno tre morti e diversi feriti” [VIDEO]

29 Ottobre 2020 09:55

Attacco nella cattedrale di Notre Dame a Nizza: “almeno tre morti e diversi feriti”. Secondo i media locali ci sarebbero diversi feriti

Attacco nella cattedrale di Notre Dame, a Nizza, in Francia: secondo la BFM-TV, ci sarebbero “almeno tre morti e diversi feriti”. L’aggressore sarebbe stato fermato dalla polizia locale. “Tutto lascia supporre un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame”, dice il sindaco Christian Estros. “Il responsabile dei fatti non ha smesso di ripetere davanti a noi ‘Allah Akhbar’, mentre veniva soccorso dai sanitari. Nizza, come la Francia, forse più di altri luoghi, paga un tributo troppo pesante essendo vittima ancora una volta dell’islamofascismo“, ha spiegato il sindaco Estros ai giornalisti.

Attacco nella cattedrale di Notre Dame a Nizza: “morte tre persone”

Secondo fonti di Nice Matin, il quotidiano di Nizza, nell’attentato all’interno della cattedrale di Notre Dame a Nizza, sono morte tre persone. Una donna sarebbe stato “decapitata“.

Attentato a Nizza: tre morti, donna decapitata. De Lieto: “sottovalutare il fenomeno” può far Conoscere lutto e lacrime all’Italia”

“Orrore a Nizza (Francia), un attentato con arma bianca è stato portato a termine nella cattedrale Notre-Dame dove tre persone sono morte, di cui una donna è stata decapitata. Il presunto terrorista è stato ferito e bloccato dalla Polizia, trasportato in ospedale mentre veniva medicato gridava Allah Akbar, sembrerebbe che abbia agito da solo”. Così ha dichiarato il Segretario Generale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.), Antonio de Lieto, “Queste “bestie feroci”, individui esaltati, sono assetati di sangue di persone innocenti appartenenti ad una religione diversa dalla loro. L’Italia, fino ad ora, è stata risparmiata da queste barbarie ma c’è da chiedersi: fino a quando durerà questa sorte di “immunità”? La tecnica di questi assassini, è quella di colpire nei posti più impensati, dove a tutto si pensa, tranne che ad un attentato. L’Italia a giudizio del LI.SI.PO. deve alzare la guardia e, soprattutto, deve porre un freno all’immigrazione di massa, situazione ideale per terroristi per raggiungere indisturbati il nostro Paese. I nostri porti – ha concluso de Lieto – vanno necessariamente chiusi e non solo, tutti gli irregolari che albergano a nostre spese nel nostro Paese, vanno rimpatriati con qualsiasi mezzo senza se e senza ma. Siamo sicuri che in mezzo a loro non si annidano terroristi??? Sarebbe grave e, preoccupante, che il “sottovalutare”, possa far conoscere lutto e lacrime all’Italia. A tal riguardo il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) invita il Ministro dell’Interno ad una attenta meditazione”.