Attentato Nizza, il killer era sbarcato a Lampedusa

29 Ottobre 2020 16:44

Attentato Nizza: non è la prima volta che un tunisino sbarcato in Italia si è poi reso protagonista di atti di terrorismo in Europa

Il killer che ha colpito nella chiesa di Nizza è sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti. La conferma delle modalità con cui il tunisino è entrato in Europa arriva da fonti degli apparati di sicurezza secondo le quali nell’isola c’è stata la prima registrazione dell’uomo. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire i vari spostamenti del tunisino, in stretto contatto con le autorità francesi. Non è la prima volta che un tunisino sbarcato in Italia si è poi reso protagonista di atti di terrorismo in Europa: a febbraio del 2011, con Silvio Berlusconi premier e Roberto Maroni ministro dell’Interno, sempre a Lampedusa arrivò – assieme a migliaia di tunisini – Anis Amri, l’autore della strage al mercatino di Natale di Berlino nel 2016. Al momento dello sbarco Amri si dichiarò minorenne e fu trasferito in un centro per minorenni in Sicilia.

Attentato Nizza, Meloni: “attentatore arrivato a Lampedusa? Governo chiarisca”

“Fratelli d’Italia chiede al governo di chiarire quanto riportato dal deputato francese Eric Ciotti, secondo il quale l’attentatore di Nizza sarebbe un tunisino arrivato in Francia passando per Lampedusa. Se questa notizia dovesse essere confermata sarebbe di una gravità inaudita ed esporrebbe la nostra nazione al rischio di isolamento. È uno scenario che FdI da tempo denuncia e che potrebbe concretizzarsi a causa della furia immigrazionista di questo esecutivo. Conte, Di Maio, Lamorgese: di fronte a un’accusa gravissima l’esecutivo è obbligato a rispondere“. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Attentato Nizza, Rizzetto (FDI): “Conte impedisca gli sbarchi”

“La rivelazione riportata dal vicepresidente della Camera Rampelli secondo cui l’attentatore di NIZZA sarebbe arrivato da Lampedusa e’ sconcertante e dovrebbe immediatamente indurre il presidente Conte a impedire qualsiasi sbarco sulle nostre coste. L’Italia non puo’ diventare il corridoio del terrorismo islamico internazionale“. È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto.