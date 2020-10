30 Settembre 2020 20:44

Il dirigente ha un passato da Responsabile Scouting in serie C con Vigor Lamezia e Rende

“La società Acr Messina comunica di aver affidato il ruolo di Team Manager al signor Francesco Maglia. Nato a Lamezia Terme il 10.06.1990, in passato Responsabile Scouting in serie C di Vigor Lamezia e Rende. La società augura buon lavoro”, è quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dagli organi ufficiali del club siciliano.