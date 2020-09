27 Settembre 2020 15:52

Meraviglioso yacht a vela attraversa lo Stretto di Messina in questa domenica di fine settembre, le immagini

Grande spettacolo nello Stretto di Messina dove, in questi minuti, è in attraversamento il Sailing Yacht A. Lo yatch è partito da Saranda ed è diretto in Francia, precisamente ad Antibes. Lo yacht è di proprietà di un magnate russo, Andrey Melnichenko, è lungo 142,8 metri per oltre 12.600 tonnellate di stazza, ha un albero maestro di 90 metri e la parte emersa è alta come un palazzo di 8 piani. In alto la footogallery completa.