Trasporti green in Sicilia, presentato il primo impianto di produzione di biometano: “Avvieremo piano per esentare dal pedaggio veicoli ecologici”

19 Settembre 2020 17:05

Trasporti green in Sicilia. L’assessore regionale alle infrastrutture: “La spinta verso la svolta infrastrutturale e dei trasporti in Sicilia si allarga all’energia pulita”

“La spinta verso la svolta infrastrutturale e dei trasporti in Sicilia si allarga all’energia pulita, grazie all’iniziativa dell’imprenditoria nostrana”. Così l’assessore regionale siciliano alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone, stamane alla Zona industriale di Catania, nel corso della presentazione del primo impianto di produzione di biometano e dell’inaugurazione del primo impianto di distribuzione LNG (Liquid Natural Gas) in Sicilia.

“Questa è una logica virtuosa di mercato – prosegue l’assessore – che il Governo Musumeci sta assecondando e sostenendo da una parte con i cantieri di risanamento della viabilità principale e secondaria, dall’altra con gli investimenti sui trasporti terrestri e marittimi. Ma lavoreremo anche a nuove misure a sostegno dell’uso di mezzi di trasporto green: per quanto riguarda le autostrade gestite dal Cas, avvieremo già lunedì con l’ente un piano per esentare dal peggio gli automezzi a gas naturale liquefatto. Inoltre, sul piano amministrativo, avvieremo la formazione del personale delle Motorizzazioni civili per le revisioni delle auto elettriche e a combustibile alternativo”.