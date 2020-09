Scilla, il proprietario della gelateria Zanzibar Enrico Pescatore a StrettoWeb: “periodo difficile, ma il turismo di Agosto ha risollevato l’economia” [FOTO E INTERVISTA]

18 Settembre 2020 17:25

Scilla, le parole del proprietario della gelateria Zanzibar ai microfoni di StrettoWeb dopo un’estate diversa rispetto agli ultimi anni a causa dell’emergenza Coronavirus

Quest’estate è stata molto particolare e rispetto agli altri anni, il turismo è partito in ritardo e molto lentamente. Anche nelle località turistiche come Scilla, la stagione estiva è iniziata in ritardo e con tutte le limitazioni che il Coronavirus ha portato, ma dopo il disastroso lockdown la situazione si è risollevata soprattutto ad Agosto, quando s’è registrato un vero e proprio boom di presenze che ha risollevato l’economia.

Notevoli gli sforzi che hanno dovuto affrontare gli imprenditori per ripartire con grinta e con massima attenzione nel rispettare tutte le regole di distanziamento e sanificazioni ambienti e soddisfare contemporaneamente i clienti. Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il titolare della gelateria Zanzibar di Scilla – Enrico Pescatore – ci racconta la sua esperienza: