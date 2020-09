Risultati Serie A, 1ª giornata: avvio con il botto di Juventus e Napoli, la classifica aggiornata

20 Settembre 2020 22:48

Risultati Serie A, la prima giornata del massimo campionato italiano ha regalato grosse emozioni. Ecco la nuova classifica

Risultati Serie A – Il campionato di Serie A è iniziato con il botto, sono già arrivate le prime indicazioni. Nel primo match successo della Fiorentina contro il Torino, decide un gol messo a segno da Castrovilli. Verona e Roma si dividono la posta, nel lunch match blitz del Napoli sul campo del Parma, 0-2 il risultato finale con Mertens e Insigne, ma decisivo è risultato l’ingresso di Osimhen. Tutto facile per il Genoa contro il Crotone, si dividono la posta Sassuolo e Cagliari. Esordio con il botto per la Juventus di Andrea Pirlo, 3-0 dei bianconeri contro la Sampdoria grazie alle reti di Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo, in difficoltà gli uomini di Ranieri. Ecco i risultati e la classifica.

Risultati Serie A

Sabato 19 settembre

ore 18

Fiorentina-Torino 1-0 (77′ Castrovilli) (LE PAGELLE)

ore 20,45

Verona-Roma 0-0 (LE PAGELLE)

Domenica 20 settembre

ore 12:30

Parma-Napoli 0-2 (63′ Mertens, 77′ Insigne) (LE PAGELLE)

ore 15

Genoa-Crotone 4-1 (7′ Destro, 9′ Pandev, 29′ Riviere, 34′ Zappacosta, 75′ Pjaca) (LE PAGELLE)

ore 18

Sassuolo-Cagliari 1-1 (77′ Simeone, 86′ Bourabia) (LE PAGELLE)

ore 20,45

Juventus-Sampdoria 3-0 (13′ Kulusevski, 77′ Bonucci, 87′ Ronaldo) (LE PAGELLE)

Lunedì 21 settembre

ore 20:45

Milan-Bologna

