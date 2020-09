Rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di spazzatura in via Pentimele [FOTO]

30 Settembre 2020 17:46

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: cumuli di spazzatura in via Pentimele, le immagini

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: dal centro alla periferia la situazione resta sempre difficile. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, vi sono cumuli di spazzatura in via Pentimele che rischiano, addirittura, di ostruire la sede stradale.