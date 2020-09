Le Ricette di StrettoWeb – Petto di pollo farcito con bieta e fontina

11 Settembre 2020 18:09

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del petto di pollo farcito con bieta e fontina

Il petto di pollo ripieno con bieta e fontina è una gustosa alternativa al pollo arrosto e riscuote successo soprattutto con i bambini. Spinaci e ricotta, philadelphia, pistacchio e speck, gorgonzola e prosciutto cotto, funghi e provola piccante sono alcune delle diverse farciture con cui potete realizzare questo secondo piatto sfizioso!

Difficoltà: facile

Preparazione: 60 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 petti di pollo

400 gr. di bieta

300 gr. di fontina

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine di oliva

Sale e rosmarino

Preparazione

Iniziate a preparare la bieta passandola in padella per 5 minuti con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio e poi fatela scolare bene. Tagliate a fette sottili la fontina e mettetela da parte. Tagliate in 4 parti uguali i 2 petti di pollo e incideteli nel centro, formando delle tasche. Farcite ognuna con due fette di fontina e la bieta. Chiudete le tasche con il filo da cucina ed ungete una teglia con olio extravergine di oliva; unite aglio e rosmarino e infornate le tasche di pollo a 200 gradi per 30 minuti circa. Sfornatele appena saranno dorate e fatele riposare per qualche minuto prima di tagliarle.

Conservazione

Consumate le tasche di pollo ripiene non appena pronte. In alternativa è possibile conservarle in frigorifero per 1 o 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Un’ ottima soluzione per unire il gusto ad un sano apporto nutritivo sono questi petti di pollo ripieni con bieta e fontina. Le proteine nobili, le vitamine del gruppo B, i minerali come selenio, ferro, zinco e rame ma anche la presenza del triptofano mettono il pollo al centro di una sana alimentazione. Questa carne magra e nutriente è anche molto versatile ed il ripieno di bieta, come suggerisce la nostra ricetta, incoraggia il consumo di verdure da parte dei bambini.

Il consiglio della zia

Per rendere più gustosi i petti di pollo farciti potete impanarli con 2 uova ed il pangrattato e poi cuocerli in forno con olio e rosmarino.