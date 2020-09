Reggio Calabria, la denuncia di Viglianisi: “via San Francesco a Pellaro è da mesi una mulattiera” [FOTO]

6 Settembre 2020 21:30

Reggio Calabria, la denuncia di Viglianisi: “via San Francesco a Pellaro è da mesi una mulattiera con ferri sporgenti, posti da chi è intervenuto per le riparazioni, che possono creare incidenti ed infortuni”

Giovanni Viglianisi, candidato al Consiglio Comunale di Reggio Calabria con il Movimento 5 Stelle, scrive al sindaco Falcomatà: “caro Sindaco, visto che nell’ultimo mese la sua amministrazione si è attivata, dopo un lungo letargo durato 6 anni, il che dimostra che molte cose si possono fare, anche se per lei si possono fare solo ora in prossimità delle elezioni amministrative, volevo segnalarvi, per l’ennesima volta, visto che lo hanno già fatto i residenti di via San Francesco a Pellaro, lo stato di questa strada che dopo essere stata per lunghi mesi una piscina a cielo aperto per le ripetute perdite d’acqua, è da mesi diventata una mulattiera con ferri sporgenti, posti da chi è intervenuto per le riparazioni, che possono creare incidenti ed infortuni, ed è un miracolo se ciò non è ancora avvenuto! Quindi visto che le elezioni si avvicinano forse sarà la volta buona che interverrà anche in questo tratto di strada”, conclude.