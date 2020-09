Reggio Calabria, la zona Sud della città sprofonda nell’emergenza rifiuti: “siamo la nuova terra dei fuochi, mastelli non raccolti da due mesi” [FOTO]

1 Settembre 2020 18:21

Reggio Calabria, zona sud della città letteralmente sommersa dai rifiuti. Cittadini sul piede di guerra, le immagini scattate oggi

“Da oltre due mesi non passa nessuno a svuotare i mastelli, è una situazione insostenibile. Siamo diventati la nuova terra dei fuochi, non sappiamo più come fare”: l’urlo di rabbia e di allarme arriva dai residenti della zona Sud di Reggio Calabria, la più popolosa della città. Tra Modena e Ciccarello vivono oltre 30.000 persone e la situazione è insostenibile. I continui incendi tossici di spazzatura sono soltanto la punta dell’iceberg rispetto a un’emergenza senza precedenti nella storia della città, e con pochi analoghi precedenti nel resto d’Italia. Le immagini scattate oggi pomeriggio e consultabili nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo denotano uno spaccato del cuore di Reggio Calabria completamente abbandonato alla sporcizia e al degrado.