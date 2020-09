Reggio Calabria, la storia e il bar di Tonino Foti: l’imprenditore con la passione del caffè e un grande amore per la città [FOTO e INTERVISTA]

17 Settembre 2020 09:02

Reggio Calabria, il Caffè Tabacchi di Tonino Foti è uno dei più noti bar e punti di ritrovo del centro cittadino: la storia dell’imprenditore e la collaborazione con Caffè Prezioso, prodotto di qualità eccellente

Quando imprenditori si nasce, non si diventa. E’ questa la storia di Tonino Foti, originario di Saline Joniche, che è riuscito dalla sua passione per il caffè a costruire quella che oggi è un’impresa avviata tra le più famose e importanti della città di Reggio Calabria. Da un iniziale tabacchino, oggi il locale situato in XXI Agosto, praticamente tra Piazza Carmine e via Tommaso Campanella, è conosciuto da anni come punto di riferimento nel centro storico. Non solo ovviamente per la sua posizione strategica, essendo a pochi passi dal Corso Garibaldi, ma anche per la qualità dei prodotti e per i servizi che il Caffè Tabacchi offre ai propri clienti. Una crescita e un miglioramento sicuramente non casuale, ma avvenuto nel tempo grazie alle ottime capacità organizzative del proprietario. “Sono da sempre un amante del caffè, negli anni ho sempre girato le migliori fiere nazionali alla ricerca di prodotti di eccellenza – ha esordito Tonino Foti ai microfoni di StrettoWeb – . Ho viaggiato per anni andando a visitare direttamente le torrefazioni del caffè. Inizialmente conobbi Caffè Tico, un prodotto eccezionale, e con loro cominciai a vendere inizialmente le cialde, solo successivamente i grani e quindi il caffè da bar. Intanto allargai le mie conoscenze a Napoli all’interno dell’ambiente, quando conobbi Umberto, allora tecnico del Caffè Tico che venne a Reggio per conoscere la mia realtà”.

E’ stato quello l’inizio di una buona amicizia, che col tempo è riuscita a produrre soltanto dei benefici. “Grazie al sign. Umberto sono entrato in contatto con il proprietario di Caffè Prezioso, con il quale tutt’oggi sto continuando il mio rapporto lavorativo”, ha poi proseguito Tonino Foti. L’imprenditore è anche proprietario dell’azienda Oradom Srl (concessionario ufficiale di Caffè Prezioso), che fornisce i suoi prodotti a cinque bar della provincia reggina. “Il mio sogno 8 anni fa era appunto quello di portare a Reggio un caffè nuovo, dando un segnale di novità alla clientela. Iniziò tutto come un gioco”, oggi invece questa collaborazione è diventata una certezza.

L’obiettivo di Tonino Foti è comunque quello di continuare a crescere e migliorare la propria azienda, adeguandosi ovviamente anche ai tempi e alle situazioni. A causa dell’emergenza Coronavirus, quindi col conseguente aumento del modello di smart working e della chiusura della scuole, anche l’offerta della clientela si è molto modificata. A questo scopo il Caffè Tabacchi ha intensificato e fatto crescere i propri servizi online. Insomma, da questo punto di vista chi abitualmente si rifornisce dal bar sa di affidarsi a persone serie e competenti. Oltretutto Caffè Prezioso è una garanzia nel settore, e quando si abbina la qualità alla dedizione per il lavoro si ha la certezza di un risultato sempre eccezionale.