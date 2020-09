Reggio Calabria, quando il Covid è l’ultimo dei problemi: le Scuole Pubbliche a Catona riaprono tra sporcizia e pozzanghere [FOTO]

29 Settembre 2020 12:02

Reggio Calabria, condizioni disastrose nelle Scuole Pubbliche a Catona: i bambini costretti allo slalom tra erbacce e pozzanghere prima di entrare in classe

Dopo gli ultimi rinvii legati al Referendum costituzionale e alle Elezioni Comunali, anche a Reggio Calabria i cancelli delle scuole hanno riaperto dopo 6 mesi di chiusura forzata. L’allarme Coronavirus crea qualche timore all’interno delle famiglie, così ogni struttura in città ha cercato di mettersi in regola con le norme di prevenzione al contagio. Come si nota però dalle immagini scattate presso le Scuole Pubbliche di Catona, quartiere nella zona nord, probabilmente il Covid-19 non è l’unico aspetto di cui l’amministrazione pubblica locale dovrebbe occuparsi: le erbacce alte sino alle finestre delle aule in cui i bambini studiano e la sporcizia che nei mesi di stop si è accumulata dimostrano lo stato di abbandono in cui versano molti collegi scolastici cittadini. Monta a questo punto la rabbia dei genitori, indignati per una situazione incresciosa a cui i bambini sono costretti nonostante il tanto tempo avuto a disposizione per rimettere in sesto gli ambienti interni ed esterni della scuola. In alto la FOTOGALLERY.