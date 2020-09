Reggio Calabria, dove i rifiuti sono una risorsa: rotatoria fatta con la spazzatura sorge nel quartiere di Modena

4 Settembre 2020 16:13

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la spazzatura nel quartiere di Modena non viene raccolta da diversi giorni, così qualcuno ha provato a trovare una soluzione

Avete presente quando si parla di rifiuti come risorsa per una città? A Reggio Calabria, precisamente nel quartiere di Modena, qualcuno avrà appreso in passato questa teoria e avrà cercato di applicarla alla realtà. Per cercare di risolvere il problema della mancata raccolta, qualche residente ha scelto di posizione al centro della strada diversi sacchi di spazzatura. Piuttosto che lasciarli marcire di fronte al portone di casa, adesso sono così diventati una vera e propria rotatoria. Come si vede dalla FOTOGALLERY in alto, i particolari e ingegnosi cittadini reggini sono riusciti a trovare l’aspetto positivo dalla tragica situazione.