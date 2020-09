Reggio Calabria, a breve sarà possibile ritirare in Tabaccheria anche i certificati anagrafici

19 Settembre 2020 09:37

Reggio Calabria, la nota della FIT – Tabaccai

“Grazie alla convenzione stipulata tra Comune di Reggio Calabria e Federazione Italiana Tabaccai prossimamente sarà possibile ritirare in Tabaccheria anche i certificati emessi dall’anagrafe del Comune di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il presidente della FIT provinciale (Federazione Italiana Tabaccai) Giuseppe Bagnato.

“Il Presidente Provinciale FIT Giuseppe Bagnato esprime soddisfazione e compiacimento per veder arricchito il palinsesto dei servizi erogati dalle Tabaccherie della città. Ringrazia il Sindaco Falcomatà per essersi reso disponibile a consolidare una collaborazione tra Amministrazione Comunale e Tabaccai della città, per aver colto favorevolmente la possibilità di offrire ai propri concittadini l’opportunità di ritirare un certificato anagrafico anche in Tabaccheria”.

“I Tabaccai con questo atto fortificano con l’amministrazione locale il loro sodalizio. Infatti dopo aver contribuito a convenzionare in passato i bollettini ex Reges per essere pagati in Tabaccheria, aver intrapreso una collaborazione con ATAM per la distribuzione dei titoli e prossimamente pagarli in modalità telematica attraverso i terminali di Lottomatica, oggi anche con questo nuovo servizio dell anagrafe. Sicuramente, come già avvenuto nelle altre città che hanno già aderito al progetto, il servizio riscontrera’ il gradimento dell’utenza”.