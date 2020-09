25 Settembre 2020 11:20

Reggio Calabria: la perdita in via Barlaam è presente da più di due settimane

Una vistosa perdita di acqua è presente da più di due settimane in via Barlaam a Reggio Calabria. La zona, molto trafficata trovandosi in uno snodo centrale della città, è molto trafficata e questo provoca parecchi disagi per chi si trova a transitare da li. La perdita allaga tutta la strada e la mancanza di acqua nelle abitazioni vicine, fa pensare che si tratti di acqua potabile.