Reggio Calabria, la famosa Pasticceria La Mimosa di Piazza Sant’Anna cambia look [FOTO]

27 Settembre 2020 12:44

Reggio Calabria, nuovi locali per la Pasticceria La Mimosa di Piazza Sant’Anna

Inaugurata nel 1992 la Pasticceria La Mimosa di Piazza Sant’Anna a Reggio Calabria, cambia veste e si propone con i nuovi locali. Angelo Musolino insieme alla moglie Mariuccia, ai figli e tutto lo Staff, porta avanti la visione di un locale sempre più all’avanguardia, aperto agli stimoli e alle suggestioni raccolte nei suoi numerosi viaggi per il mondo. La tradizione è alla base della pasticceria Mimosa che permette di raccontare chi sei e da dove vieni in chiave moderna e rivisitata. Una pasticceria 4.0 insomma, con la qualità e la cura nella scelta delle materie prime che l’hanno sempre contraddistinta. Esperto Chef Pasticcere, Maestro Cioccolatiere, formatore e dimostratore oggi Angelo Musolino è presidente di Conpait, Confederazione Pasticceri Italiani e di Apar, Associazione Pasticceri Artigiani Reggini, deve il suo successo alla grande passione, all’impegno, al desiderio di crescere senza mai fermarsi che, unite alla voglia di sperimentare con un occhio sempre rivolto ai saperi della tradizione, lo ha portato ai vertici nel variegato mondo della pasticceria artigianale e a vincere moltissimi concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

Con la sua competenza tecnica, la passione e l’amore per i prodotti dei territori che lo contraddistinguono, riesce a trasmettere a chiunque lo conosca un sincero e profondo amore per la pasticceria italiana. Bellissimo segnale per questa nostra città sempre più bisognosa di esempi positivi. In bocca al lupo.