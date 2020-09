Reggio Calabria, un tempio greco stilizzato con 46 colonne metalliche sul Lungomare: inaugurata l’opera d’arte di Edoardo Tresoldi [FOTO e VIDEO]

12 Settembre 2020 22:17

Reggio Calabria, inaugurata sul lungomare “Opera”: la nuova installazione d’arte permanente realizzata da Edoardo Tresoldi

Questo pomeriggio è stata inaugurata “Opera”, la nuova installazione permanente realizzata da Edoardo Tresoldi sul lungomare di Reggio Calabria. Si tratta di una sorta di tempio greco stilizzato con 46 colonne che raggiungono gli 8 metri di altezza, realizzate con rete metallica e incastonate in un magico angolo di vegetazione con affaccio sullo Stretto di Messina, proprio intorno alla rotonda del belvedere nota nel mondo da decenni soprattutto grazie alla storica e gloriosa webcam di StrettoWeb, da cui si può osservare benissimo l’intera opera d’arte vista dall’alto (eventualmente zoomando a volontà e avvicinandosi virtualmente). Il monumento è attraversabile a piedi e completamente fruibile a cittadini e visitatori. L’installazione si inserisce all’interno di uno dei più ampi spazi pubblici europei e si propone come un nuovo landmark del territorio.

Quello di Tresoldi è un parco archeologico visivo e aperto di 2.500 metri quadri, che si richiama alla storia millenaria della città: Tresoldi non è nuovo a questo genere di installazioni, infatti con la stessa tecnica ha già realizzato la Basilica Paleocristiana nel Parco Archeologico di Siponto in Puglia, le “Cupole d’aria” del festival Coachella in California, il gigante di Sapri e per ultima, a Gharfa, un’opera nel deserto di Riyadh.

Un monumento alla contemplazione: la scheda tecnica di “Opera”

Opera è un monumento alla contemplazione attraverso cui il luogo definisce ulteriormente se stesso. Tresoldi gioca con la grammatica dell’architettura classica e la trasparenza per ricercare nuove poetiche visive in dialogo con il paesaggio circostante e i visitatori. Le colonne, archetipi fondanti del retaggio culturale occidentale, compongono una cornice aulica che conferisce al parco un’ulteriore chiave di lettura.

L’installazione delinea un’agorà mentale che trasporta i visitatori in una dimensione percettiva mutevole tramite giochi di altezze e profondità con il parco. Opera apre relazioni in più direzioni all’interno di uno spazio già materialmente aperto: i corridoi prospettici corrono verso il paesaggio mentre le colonne trasparenti definiscono un’architettura che accoglie, accompagna e scandisce l’esperienza del luogo stabilendo un rapporto diretto tra terra e cielo.

I rimandi tra le colonne e gli alberi creano rapporti di luce e ombra secondo equilibri ariosi ma ritmati in una corrispondenza organica tra la trasparenza e lo spazio circostante. I contorni dell’opera perdono definizione per fondersi con il contesto in relazione all’impossibilità della scultura di “fermare l’ombra che rimane in ogni caso, come l’eco per il suono”, citando Arturo Martini.

Opera dà forma inoltre alle riflessioni di Tresoldi sulla composizione e decomposizione architettonica: il dialogo tra l’installazione e il luogo si manifesta nella logica distributiva del colonnato che non si adegua del tutto a quella del parco. Simile al controcanto in musica, la loro sovrapposizione funziona come due melodie diverse ascoltate nello stesso momento attraversando il parco il visitatore incontra armonie e disarmonie tra i due sistemi architettonici.

Nel suo ruolo di opera pubblica, Opera esplicita la relazione tra realtà e rappresentazione affidando alla trasparenza della Materia Assente il ruolo primario di sospensione spazio-temporale. L’installazione integra relazioni tra visibile e invisibile, individuo e collettività addentrandosi nella stratificazione di orizzonti ancestrali e pratiche quotidiane, ai confini di un terreno fisico e mentale e in bilico tra arte, architettura e paesaggio.

Opera è la seconda installazione di Tresoldi in Calabria dopo Il Collezionista di Venti a Pizzo del 2013 e la seconda grande opera pubblica permanente in Italia dopo la Basilica di Siponto in Puglia, commissionata dal MiBACT nel 2016.

Chi è Edoardo Tresoldi

Edoardo Tresoldi indaga le poetiche del dialogo tra uomo e paesaggio utilizzando il linguaggio dell’architettura come strumento espressivo e chiave di lettura del luogo. L’artista italiano gioca con la trasparenza della rete metallica e con i materiali industriali per trascendere la dimensione spazio-temporale e narrare un dialogo tra Arte e Mondo, una sintesi visiva che si rivela nella dissolvenza dei limiti fisici. Dal 2013 realizza installazioni ambientali focalizzando la sua ricerca sullo studio dei linguaggi del paesaggio. Ha presentato le sue opere all’interno di spazi pubblici, contesti archeologici, parchi artistici, festival e mostre in tutto il mondo. Nel 2016 realizza in Italia il restauro della Basilica paleocristiana di Siponto, premiata con la Medaglia d’Oro al’Architettura Italiana 2018 – Premo Speciale alla Committenza, il più prestigioso premio d’architettura italiano istituito da Triennale Milano. Nel 2018 realizza Etherea per Coachella Festival negli USA, uno degli eventi musicali più importanti e attesi al mondo.