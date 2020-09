Reggio Calabria, al Museo del Bergamotto la “rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud” [FOTO]

10 Settembre 2020 13:36

Reggio Calabria, da oggi al 12 settembre al Museo del Bergamotto si terrà la “Rassegna di Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud”

Da oggi al 12 settembre al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria si terrà la “Rassegna di Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud”, l’evento che afferma l’esigenza e l’importanza di promuovere i prodotti identitari dei territori che sono baluardo del Made in Italy. Nel corso dell’iniziativa ci saranno interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni di categoria, degli ITS Calabria e degli esperti di settore, che culmineranno con la premiazione di consorzi e giornalisti che si sono distinti per aver valorizzato il Sud, la sua enogastronomia e le sue produzioni agroalimentari: tra i giornalisti premiati l’inviato del Sole 24 ore Nino Amadore, la giornalista RAI Veronica Gatto, il coordinatore de Le Guide dell’Espresso Andrea Radic e il critico enogastronomico Lorenzo Sandano. I consorzi premiati sono quello della Liquirizia di Calabria, il consorzio della Pasta di Gragnano e quello del Pistacchio di Bronte.