Reggio Calabria, Minicuci visita San Gregorio e Valanidi: “Una strada nuova per togliere cittadini dall’isolamento” [FOTO]

12 Settembre 2020 17:12

Il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra, Antonino Minicuci, ha visitato la zona di San Gregorio e del Torrente Valanidi. Prosegue il tour di incontri e confronti con i cittadini e commercianti di tutto il territorio reggino.

“Ho fatto un sopralluogo approfondito della zona San Gregorio-Valanidi in compagnia del candidato della lista Cambiamo con Toti Mimmo De Stefano. Anche in questi luoghi, purtroppo, degrado e incuria, con le immancabili micro discariche. L’attraversamento della strada del Torrente Valanidi interessa circa 200 famiglie e 20 imprese. Quando le piogge ingrossano il Torrente, la strada diventa impraticabile e centinaia di persone rimangono isolate. Sono circa 1000 i mezzi, tra macchine e camion, che quotidianamente usufruiscono di questa strada che è quindi uno snodo importante per la viabilità cittadina. Lavoreremo da subito per risolvere un problema che si trascina da troppi anni”, le parole di Minicuci.

Mimmo De Stefano, candidato al Consiglio Comunale con la lista ‘Cambiamo con Toti’, ha sottolineato l’urgenza relativa ai problemi che la zona San Gregorio-Valanidi vive da tempo. “Sono decenni che i cittadini, oramai esasperati, attendono risposte. La strada è comunale, non abusiva e tracciata nelle mappe sin dal 1700. Non si capisce quindi per quale motivo quasi 200 famiglie e 20 imprese che danno lavoro a circa 150 operai debbano convivere con queste difficoltà. Un attraversamento sicuro risolverebbe il problema definitivamente. Minicuci, prossimo Sindaco di Reggio Calabria, ha ascoltato con attenzione le parole di chi vive su questo territorio. Lo ringraziamo per l’interesse mostrato, ha detto che una volta eletto analizzerà nel dettaglio la situazione con esperti del settore e insieme si troverà una soluzione”, conclude De Stefano.