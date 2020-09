Reggio Calabria: iniziativa a Piazza Camagna del Movimento 5 Stelle. Foti: “con il Superbonus e la moneta complementare faremo ripartire l’economia della città” [FOTO e VIDEO]

4 Settembre 2020 22:28

Reggio Calabria, Riccardo Tucci: “col Superbonus ogni cittadino può migliorare l’efficientamento energetico della propria casa o compiere ristrutturazioni antisismiche senza spendere un centesimo”

Si è svolto questa sera a Reggio Calabria a Piazza Camagna il convegno sul “Superbonus al 110%” organizzato dal Movimento 5 Stelle. L’evento, che rientra in una delle tappe di avvicinamento in vista delle elezioni comunali del 20 e 21 settembre, ha visto la presenza del candidato a sindaco Fabio Foti, del deputato grillino Riccardo Tucci e degli aspiranti consiglieri candidati in lista.

Fabio Foti ha affermato: “uno dei punti principiali del nostro programma sono i soldi. Abbiamo progetti concreti per ridurre il peso fiscale ai cittadini: sarà importante anche il baratto amministrativo per coloro che non posso pagare le tasse. Il comune – sottolinea– ha un debito di circa 400 milioni e servirà programmazione e progettazione: è evidente che ci vuole un cambio di passo che può avvenire solo con l’economia civile e la moneta complementare. Il Superbonus, insieme agli altri nostri progetti, sarà fondamentale per rilanciare l’economia della nostra città”, conclude.

Il parlamentare Riccardo Tucci ha spiegato la norma del Superbonus: “ogni cittadino può migliorare l’efficientamento energetico della propria casa o compiere ristrutturazioni antisismiche senza spendere un centesimo. L’Eco bonus ed Sisma bonus sarebbero in grado di generare un giro di investimenti di 10 miliardi di euro nella sola Calabria, creando quindi le basi per il rilancio dell’economia. Sto girando la regione per dire che questa è una norma reale, già numerosi cittadini ne hanno usufruito e di chiedere al proprio commercialista i passi per accedervi”, conclude.