Reggio Calabria, la Polizia Municipale “libera” piazza Duomo dal parcheggio selvaggio nella notte. Controlli anche sul Lungomare [FOTO e VIDEO]

5 Settembre 2020 09:48

Reggio Calabria, le attività della Polizia Municipale per garantire sicurezza e legalità nella notte

Gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, guidati dal Comandante Salvatore Zucco sotto la spinta dell’indirizzo politico fortemente voluto dall’assessore Nino Zimbalatti, sono intervenuti nella notte con attività di controllo del territorio nel centro storico, per garantire o – eventualmente – ripristinare condizioni di sicurezza e legalità. E’ stato il caso di piazza Duomo, dove purtroppo quotidianamente assistiamo – come segnalato da anni da StrettoWeb – a una sosta selvaggia nel primo tratto di via Tommaso Campanella, proprio tra la chiesa e la piazza, dove ogni sera si parcheggiano decine di automobili guidate evidentemente da barbari e incivili.

Già in passato la Municipale era intervenuta più volte in questo tratto stradale, dove servirebbe un piantonamento quotidiano e costante.

Sempre nella notte, gli agenti della Municipale hanno effettuato dei posti di blocco sul Lungomare per controllare che gli automobilisti avessero la cintura di sicurezza, non utilizzassero il telefono alla guida e fossero in regola con i relativi documenti.