Reggio Calabria: cerimonia di intitolazione di una strada alla memoria del Brigadiere di P.S. Filippo Foti

2 Settembre 2020 14:13

Reggio Calabria, intitolata una strada a Pellaro

Si è svolta questa mattina, alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Questore Maurizio Vallone, del Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria Vincenzo Macrì e dei familiari, la cerimonia di intitolazione di una strada cittadina della frazione di “Pellaro” alla memoria del Brigadiere di P.S. Filippo Foti.

Filippo Foti è stato un Brigadiere della Polizia Ferroviaria decorato con Medaglia d’oro al Valore Militare alla memoria, per aver perso la vita il 30 settembre 1967 a Trento, mentre tentava di rimuovere, e mettere in sicurezza, una valigia contenente un ordigno depositata su un treno viaggiatori molto affollato. Il Brigadiere sventò l’attentato terroristico, ma nel corso delle operazioni l’improvvisa esplosione dell’ordigno lo investì dilaniandolo.