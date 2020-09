Reggio Calabria, inaugurata la Drogheria Culinaria. Felicione: “puntiamo sui prodotti tipici della nostra terra, ecco le nostre iniziative” [FOTO E VIDEO]

5 Settembre 2020 14:42

Reggio Calabria, le foto e video della Drogheria Culinaria: il nuovo ristorante che ha aperto in pieno centro città

Grande festa questa mattina alla Drogheria Culinaria, il nuovo ristorante che ha aperto i battenti in Via Giulia a Reggio Calabria, a pochi passi da Villa Zerbi. Tante persone presenti al taglio del nastro, tra amici e clienti che hanno potuto assaggiare le prime prelibatezze. L’azienda che punta molto sui prodotti locali e sull’economia a chilometro zero, potrà inoltre contare sull’esperienza del noto chef Felice Cuzzola, in arte Felicione, e del suo esperto staff. “Abbiamo portato alcune innovazioni, ad esempio una stanza dedicata solo al Pesce Stocco e una signora che produrrà la pasta al momento. Cerchiamo di portare l’idea della Calabria puntando sulle materie prime per cui tutto il mondo ci conosce. Dal bergamotto, all’olio d’oliva alla cipolla di Tropea, per essere calabresi Doc al 100%”, ha spiegato il cuoco. Tutti i visitatori saranno attesi in numerosi fino alla mezzanotte di oggi. Ben 12 ore di tempo per assaporare i prodotti in tranquillità.

