Reggio Calabria, è morto l’avvocato Emidio Tommasini, storico penalista del foro reggino

20 Settembre 2020 16:08

Reggio Calabria, lutto in città per la morte dello storico avvocato penalista Emidio Tommasini

E’ morto l’avvocato Emidio Tommasini, storico penalista del foro reggino. Aveva compiuto 87 anni il 20 giugno scorso. Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati dal 1° marzo 1961 e all’Albo Speciale Cassazionisti dal 10 marzo 1978, ha seguito i più importanti processi di ‘Ndrangheta dopo la guerra di mafia e ha lasciato un segno da maestro per tanti giovani avvocati reggini per cui è stato un vero e proprio punto di riferimento. Lascia in eredità un eccezionale bagaglio di esperienze giuridiche e umane, e uno splendido ricordo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo da vicino e collaborare con lui.