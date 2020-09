Reggio Calabria, cimitero di Condera ridotto a discarica: “non si rispettano neanche i defunti” [FOTO]

5 Settembre 2020 10:20

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino sulle condizioni di degrado in cui versa il cimitero di Condera

“Il Cimitero di Condera ridotto a discarica, chiedo un immediato intervento e il ripristino dei luoghi.Ricordate tutti l’incendio dei rifiuti all’interno del cimitero di Condera, il servizio delle IENE di Giugno, ancora nessuno è intervenuto. Il cimitero è ridotto in una discarica.Chi non rispetta nemmeno i defunti e il loro riposo non rispetterà nemmeno i viventi e la loro vita.Chiedo un immediato intervento di rimozione dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi!”. Queste le parole dell’Architetto Paesaggista Vincenzo d’Africa nella lista “Identità reggina”Candidato al Consiglio comunale con Angela Marcianò Sindaco.