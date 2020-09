Reggio Calabria, la bellezza della natura e del mare: un branco di delfini, una balena e una manta avvistati nelle acque di Palmi [VIDEO]

11 Settembre 2020 15:46

Reggio Calabria, la natura regala spettacolo: mare cristallino e un clima unico al mondo favoriscono l’habitat degli animali marini

L’estate volge al termine in molte zone d’Italia, ma non nell’area dello Stretto e lungo la Costa Viola calabra. Qui ancora la stagione più calda dell’anno è proseguita in questi giorni: il clima favorisce ovviamente i bagnanti, ma non solo. Come testimoniano i VIDEO girati da Alessandro De Giorgio, le caratteristiche naturali di cui può vantare l’area reggina permettono di ospitare numerose specie animali marine. Ovviamente i delfini sono ospiti ormai soliti di questo tratto di mare, ma anche balene e mante si trovano spesso di passaggio. Di seguito il link con le immagini.