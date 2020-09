Reggio Calabria, Angela Marcianò: “per l’acqua ripristineremo il Centro di Controllo di Condera; depuratore di Ravagnese va spostato, non può essere biglietto di visita così vicino all’Aeroporto” [FOTO e DETTAGLI]

9 Settembre 2020 16:18

Reggio Calabria: il post di Angela Marcianò sulla condizione in cui versa la zona dell’Aeroporto a causa dell’odore nauseabondo che proviene dall’impianto di depurazione

“Ad oggi, il biglietto da visita della Nostra Città per chi scende dall’aereo è l’odore nauseabondo che proviene dall’impianto di depurazione che insiste a poche centinaia di metri dal “Tito Minniti”. Nel nostro programma abbiamo accennato anche all’idea di delocalizzare l’attuale depuratore. In ogni caso, a prescindere da questo possibile intervento, per superare l’emergenza idrica e del ciclo di depurazione delle acque va prevista la verifica dell’intero sistema.In primo luogo si deve procedere al ripristino del Centro di Controllo situato nel quartiere di Condera (mai sfruttato nelle sue potenzialità) e di conseguenza sarà sollecitata agli uffici regionali competenti l’ingegnerizzazione del sistema che consentirà il sezionamento dell’impianto.

Si dovrà poi procedere con il Riefficientamento del sistema di sollevamento liquami fognari per superare le criticità già evidenziate non solo nella zona di Ravagnese, ma anche nella zona del Lido Comunale e nell’area Gebbione”. Questo il post pubblicato su Facebook dalla candidata a sindaco Angela Marcianò.