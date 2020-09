Reggio Calabria, Angela Marcianò: “valorizzare un luogo magico come la Collina degli Angeli”

11 Settembre 2020 15:44

Reggio Calabria: la candidata a sindaco Angela Marcianò nel quartiere di Sant’Antonio

“Nel quartiere di SANT’ANTONIO abbiamo ascoltato e accolto le idee di due noti professionisti reggini, due nostri concittadini, il sociologo Fulvio D’Ascola ed il prof. Alessandro Calcaramo, promotori di vera cittadinanza attiva, presentandoci un progetto per la valorizzazione di un luogo magico, dal potenziale immenso, mai utilizzato al meglio: la Collina degli Angeli.

L’apertura (VERA, non con finte inaugurazioni) e quindi la fruizione dei siti archeologici delle mura ellenistiche, la riqualificazione dei “cento scalini dei santi” in via salita Cappuccinelli, il parco archeologico Trabocchetto, attraverso progettazione di marketing culturale e territoriale sono opere che possono e

DEVONO ESSERE PORTATE A TERMINE.

All’incontro era anche presente Don Graziano Bonfitto, parroco del vicinissimo Santuario di Sant’Antonio, e rappresentanti di associazioni giovanili. C’è grande fermento civico in questa zona della Città dello Stretto, perché non “sfruttarlo” per goderne tutti?