Reggina, Bianchi saluta l’amico Doumbia: l’omaggio sui social [FOTO]

20 Settembre 2020 13:08

Reggina, anche Doumbia vicino alla partenza: “in bocca al lupo” è l’augurio di Nicolò Bianchi all’attaccante

In queste ore un altro addio si sta consumando in casa Reggina. Anche l’attaccante Abdou Doumbia è in procinto di lasciare la maglia amaranto, si sta aspettando solo l’ufficialità del suo passaggio alla Carrarese. La sua esperienza in riva allo Stretto è durata un anno e mezzo, a causa di qualche problema fisico è riuscito a collezionare solamente 3 gol in 25 presenze. L’attaccante francese ha lasciato il segno soprattutto nella prima (mezza) stagione, quella del suo approdo in Calabria, mentre lo scorso anno gli infortuni non gli hanno permesso di trovare spazio: decisivo comunque l’assist nel derby di ritorno contro il Catanzaro (0-1). Nonostante il torneo poco positivo dal punto di vista personale, è riuscito ad essere un elemento importante all’interno dello spogliatoio della squadra di Toscano. Tra tutti, è riuscito a consolidare un bel rapporto di amicizia con Nicolò Bianchi, che alla notizia del suo trasferimento lo ha omaggiato su Instagram: “amico mio, un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”, si legge in una story. “Dudu” intanto ha salutato già i tifosi della Reggina, è questa la legge del calciomercato, costretto a regalare ogni tanto delle sorprese poco piacevoli.