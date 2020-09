Reggina, amichevole contro l’Acireale: 2-0 il risultato finale, in gol Denis

19 Settembre 2020 16:59

La Reggina è scesa in campo per l’amichevole contro l’Acireale, successo per la squadra di Mimmo Toscano con il risultato di 2-0

Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie B, la Reggina sarà chiamata all’esordio dalla trasferta contro la Salernitana. Oggi la squadra di Mimmo Toscano è scesa in campo per l’amichevole contro l’Acireale, 2-0 il risultato finale con le reti di Denis e Folorunsho.

“Questo pomeriggio si è disputato sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata, a porte chiuse, l’allenamento congiunto tra Reggina e Acireale. La formazione amaranto ha battuto la compagine siciliana per due reti a zero, grazie ai gol messi a segno da German Denis e Michael Folorunsho. La squadra si ritroverà in campo lunedì 21 settembre per preparare la gara di Salerno”.