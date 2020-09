Primavera 2, il calendario completo del Girone B: per la Reggina esordio casalingo contro il Crotone il 3 ottobre [FOTO]

19 Settembre 2020 14:02

Primavera 2 Tim, stagione 2020/2021: è stato stilato il calendario completo del Girone B. La Reggina scenderà in campo per l’esordio in un derby tutto calabrese

Anche per le giovanili della Reggina la stagione sta per cominciare. La compagine amaranto guidata dal tecnico Gianluca Falsini quest’anno farà parte del Girone B del campionato di Primavera 2 Tim, affronterà avversarie e club anche di Serie A. In vista dell’inizio del torneo, è stato stilato il calendario completo. La Reggina esordirà il 3 ottobre 2020 contro il Crotone: così come in Coppa Italia, sarà anche in questo caso contro gli Squali la gara di apertura. Di seguito il cammino giornata per giornata, mentre in alto la FOTOGALLERY con i turni e le date dei match di tutte le squadre partecipanti.

ANDATA

1ª giornata: REGGINA-Crotone

2ª giornata: Salernitana-REGGINA

3ª giornata: REGGINA-Napoli

4ª giornata: Frosinone-REGGINA

5ª giornata: REGGINA-Benevento

6ª giornata: Virtus Entella-REGGINA

7ª giornata: REGGINA-Pescara

8ª giornata: Lecce-REGGINA

9ª giornata: REGGINA-Pisa

10ª giornata: Spezia-REGGINA

11ª giornata: REGGINA-Cosenza

RITORNO

1ª giornata: Crotone-REGGINA

2ª giornata: REGGINA-Salernitana

3ª giornata: Napoli-REGGINA

4ª giornata: REGGINA-Frosinone

5ª giornata: Benevento-REGGINA

6ª giornata: REGGINA-Virtus Entella

7ª giornata: Pescara-REGGINA

8ª giornata: REGGINA-Lecce

9ª giornata: Pisa-REGGINA

10ª giornata: REGGINA-Spezia

11ª giornata: Cosenza-REGGINA