Messina, taglio alberi in via Camiciotti, De Luca: “Oltre vent’anni di mancata manutenzione, alberi fradici e a rischio crollo” [FOTO]

1 Settembre 2020 18:41

Messina. Nella mattinata odierna si è svolta la potatura ed il taglio degli alberi in via Camiciotti, De Luca: “Quando i tuttologi hanno visto che gli alberi erano fradici all’interno ed a rischio crollo sono spariti per ritornare a fare i leoni da tastiera”

“Oltre 3 milioni di euro per prevenire lo schianto di alberi! Anche per la via Camiciotti il branco dei tuttologi si era riunito per sentenziare che gli alberi non si dovevano tagliare”. Così Cateno De Luca, sindaco di Messina, sul tema della potatura e del taglio degli alberi di via Camiciotti avvenuta questa mattina. Come da tradizione in occasione di ogni evento simile, non sono mancate le polemiche tra coloro i quali si schierano contro questo genere di attività additandola come superflua, se non addirittura uno scempio, e coloro i quali, invece, ritengono si tratti di un auspicabile tassello parte del più ampio scenario relativo mantenimento del decoro e della sicurezza in città.

“Quando questi pseudo signori – prosegue De Luca – hanno visto che gran parte di questi alberi erano ormai all’interno fradici ed a rischio crollo sono spariti per ritornare a fare i leoni da tastiera. In due anni abbiamo appaltato oltre 3 milioni di euro di lavori per la potatura e taglio degli alberi con la piantumazione di nuovi alberi ed eliminazione delle ceppaie che da anni rendono particolarmente disagevole anche le attività di posteggio.

Ovviamente Siamo ancora all’inizio perché oltre venti anni di mancata manutenzione del verde richiederà circa cinque anni di intenso lavoro con oltre dieci milioni di euro di investimenti”.

“Intanto abbiamo iniziato il percorso – conclude il sindaco – e non ci fermeremo fino a quando non completeremo anche questa attività”.