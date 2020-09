Messina, gattino cade in un dirupo e si frattura una zampa, recuperato dai Vigili del Fuoco [FOTO]

14 Settembre 2020 21:29

Messina, il recupero è avvenuto intorno alle ore 18 di questo pomeriggio

Oggi intorno alle 18 i Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando VF di Messina sono intervenuti per salvare un gattino caduto in un dirupo nei pressi del torrente Annunziata. La piccola bestiola riportava una zampa fratturata ed è stato necessario e provvidenziale l’uso della termocamera per individuarlo tempestivamente e salvarlo da un brutto destino. Il micetto, una volta preso e messo con cautela nel trasportino, è stato affidato alle cure di un responsabile della associazione per la protezione degli animali, il quale era anche sul posto.