Messina, arriva il nuovo autobus Gran Turismo di Atm: “Nel giro di pochissimo tempo a disposizione della cittadinanza 89 bus” [FOTO]

22 Settembre 2020 13:05

Messina. Cresce il parco mezzi di Atm Spa che ieri ha aggiunto alla sua flotta un bus da 14 metri che servirà la tratta Ponte Gallo – Cavallotti, attesi a giorni altri 16 autobus.

L’Atm Spa, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico per la città di Messina, oltre ad aver presentato nella giornata di ieri il nuovo Programma di esercizio, sta contestualmente operando per rinnovare ed ampliare il proprio parco mezzi. A tal proposito, proprio ieri è giunto nel parcheggio dell’azienda un nuovo autobus da 14 metri, con caratteristiche da Gran Turismo, che verrà impiegato per servire la linea autostradale, ovvero la tratta Ponte Gallo – Cavallotti.

Questo il commento di un entusiasta Cateno De Luca, presente al momento della consegna del mezzo, prodotto dalla casa automobilistica tedesca Man: “Non ho resistito ed ho subito voluto ‘testare’ personalmente il nuovo autobus, che servirà la linea autostradale (Ponte Gallo- Cavallotti). Lungo 14 metri, l’autobus interurbano di Atm Spa può accogliere a bordo 65 persone ed è dotato di rifiniture da gran turismo.

Nei prossimi giorni, arriveranno in azienda anche gli altri 16 autobus recentemente acquistati in Germania per garantire un sistema di mobilità sempre più efficiente.

Nel giro di pochissimo tempo, l’Atm Spa potrà quindi mettere a disposizione della cittadinanza 89 autobus, a cui nei prossimi mesi si aggiungeranno anche i 14 previsti nel bando “Agenda Urbana”. A quel punto l’Atm Spa potrà contare su ben 104 autobus.

“Intanto – prosegue il sindaco – l’attuale management di Atm Spa è riuscito non solo a raggiungere ma addirittura a superare abbondantemente l’obiettivo fissato nel piano industriale, che per l’anno 2020 prevedeva l’acquisto di 18 autobus. Da quando è nata, l’Atm Spa ha acquistato ben 28 mezzi: 11 li ha acquistati dall’Atm in liquidazione e i 17 è andata a prenderli in Germania con fondi propri , senza aspettare le risorse di “Agenda Urbana”, con il preciso scopo di non deludere le aspettative dei cittadini, che meritano un servizio di trasporto pubblico moderno ed efficiente. Presto arriverà anche un bus bipiano.

“L’Atm Spa – conclude De Luca – sta lavorando incessantemente per dare risposte concrete alla città. Con agenda urbana saranno acquistati altri 14 autobus che arriveranno ad inizio anno prossimo”.