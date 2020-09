Messina Fest 2020, due nuovi spettacoli in programma: ad esibirsi Stash from The Kolors e i PFM [FOTO]

9 Settembre 2020 13:28

Ritornano all’Arena di Villa Dante i concerti organizzati da Euphonya Management che rientrano nel cartellone degli eventi del Messina Fest 2020. Il primo appuntamento è in programma sabato 19 settembre alle ore 21 con Stash from The Kolors. Il frontman della band si esibirà in un coinvolgente e trascinante showcase.

La PFM – Premiata Forneria Marconi, invece, salirà sul palco dell’Arena Villa Dante sabato 3 ottobre con il “TVB – The Very Best Tour”. La storica band presenterà i più grandi successi estratti dal vastissimo repertorio della lunga carriera, dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi.

“TVB – The Very Best Tour” vedrà sul palco questa formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino e chitarra acustica), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (voce, tastiere, chitarra), Eugenio Mori (batteria e percussioni).

Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale che mantiene tutt’oggi. Nel 2017 PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella “Royal Rock Hall of Fame” tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK.