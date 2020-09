Melito Porto Salvo: sabato visita in snorkeling per osservare e conoscere il relitto del piroscafo “Torino” [FOTO]

24 Settembre 2020 22:05

Melito Porto Salvo: l’avventura del piroscafo “Torino” continua con le Giornate Europee del Patrimonio 2020

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) – GEP, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Il Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria organizza l’apertura al pubblico del Piroscafo “Torino” nei mari della costa ionica calabrese con una visita in snorkeling guidata dal funzionario archeologo subacqueo. Appassionati e curiosi sono quindi invitati ad osservare il relitto che giace in fondo al mare a 7 metri di profondità, nuotando in superficie a pochi metri dalla battigia. L’evento della durata di 4 ore si svolge il 26 settembre dalle 10 alle 14 a Melito Porto Salvo (RC) Lungomare dei Mille, dove il piroscafo utilizzato per la spedizione garibaldina venne affondato nella notte tra il 18 ed il 19 agosto 1860. La manifestazione organizzata dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, con il supporto del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina e sotto l’egida della Commissione Straordinaria del Comune di Melito Porto Salvo è così cadenzata:

Ore 10:00-11:00: conferenza sulle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso in corso nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia con i saluti istituzionali del Sub Commissario dott. Francesco Picone e gli interventi del dott. Salvatore Patamia, Direttore del Segretariato regionale MiBACT per la Calabria e Soprintendente ad interim della SABAP RCVV, del Cap. Bartolo Taglietti, Comandante dei Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, della dott.ssa Alessandra Ghelli, funzionario archeologo subacqueo del Segretariato Regionale e della SABAP RC VV.

Ore 1 1:00-14:00 visita in snorkeling per osservare e conoscere il relitto, nel rispetto delle misure di prevenzione da contagio da COVID 19. Si invita, pertanto, chiunque voglia partecipare a recarsi davanti al Museo Garibaldino, con la propria attrezzatura personale (occhialini e/o maschera con boccaglio, con o senza pinne). In caso di avverse condizioni meteo-marine, le attività sul piroscafo Torino verranno illustrate da un video a ciclo continuo all’interno del Museo Garibaldino di Melito Porto Salvo, di fronte allo specchio di mare dove giace la storica imbarcazione. L’apertura al pubblico del Piroscafo “Torino”, per il quale è stato avviato il Procedimento di verifica e dichiarazione di interesse culturale da parte del MiBACT, sarà l’occasione per illustrare le azioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso in corso nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. “Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per ricordare che le esperienze culturali e la trasmissione delle conoscenze sono stimoli per inedite sfide del presente; e ciò tenendo conto tanto degli elementi di intrinseca specificità dei diversi contesti territoriali quanto dell’importanza che saperi, tradizioni, esperienze locali hanno avuto, a vario livello, nella creazione di un patrimonio culturale riconosciuto e condiviso.